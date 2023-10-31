網拍「隱形眼鏡盒」當心處遭罰！南投縣衛生局今年共接獲20起檢舉網路違規販售隱形眼鏡盒案件，自行裁處6件共裁罰新台幣18萬元，11件移外縣市衛生局處辦，3件為境外行為人違規。

南投縣衛生局局長陳南松指出，該局近日接獲許多網路販售醫療器材產品如隱形眼鏡盒、衛生棉條、月亮杯等檢舉案件，都是因為網拍民眾不知道這些產品屬於醫療器材，若未取得醫療器材商的證照，擅自於網路違規販售，就可能因此觸法遭罰，提醒網路賣家，切勿因違法網拍小額醫療器材商品，就因不懂法令規定被罰3萬元以上罰鍰，因小失大。

陳南松進一步說明，根據《醫療器材管理法》規定，非醫療器材商，擅自在網路平台或一般實體通路販售醫療器材，就會被依照違反《醫療器材管理法》第13條規定，可處新台幣3萬至100萬元罰鍰。

此外，陳南松提醒民眾，非醫療器材商除了不能網拍醫療器材，更不可擅自進口未經衛生福利部核准之醫療器材，或利用通訊交易自國外購買醫療器材並販售，違者依《醫療器材管理法》第62條規定，還會被處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1000萬元以下罰金，千萬要小心。

衛生局也提醒，為維護自己及家人的安全及健康，隱形眼鏡盒等醫療器材應向合法的醫療器材販售商購買，不清楚的民眾可至衛生福利部食品藥物管理署網站，查詢醫療器材醫療許可證相關資料，或致電南投縣政府衛生局諮詢專線049-2230518詢問，避免因為不知情而觸法遭罰，得不償失。