主播出身的女星朴芝潤，今（31日）驚爆和結縭14年的主播尪崔東錫離婚，並已向法院提交離婚調解申請書，對此，她所屬的經紀公司也證實消息，讓外界都相當震驚。

據韓媒報導，朴芝潤和崔東錫正進行離婚協議手續，並已向法院提出離婚調解申請書，而朴芝潤所屬經紀公司JDB娛樂也證實：「詳細內容之後會再發公告向大家說明。」

崔東錫曾多次在社群發意味深長文。（圖／翻攝自韓網）

朴芝潤和崔東錫同為KBS第30屆主播，因而相識相戀，2009年結婚後，育有一對兒女，而她也因為老公健康狀況，一家人搬到濟州島居住，一直給外界幸福恩愛夫妻印象，未料卻突然離婚，有網友發現離異似乎早有端倪，不僅彼此社群已取消追蹤，也看不到對方的照片。

而崔東錫7月時曾多次在社群平台發布如「有什麼事比沒有人站在自己這邊的戰場上孤軍奮戰還要悲慘的嗎？」、「我這輩子犯下最大的過錯，就是在漢南洞的圓環路口沒有轉彎，這是老天給我的機會」、「不該跟不懂得珍惜的人締結緣分」等意味深長的內容，還發文「有人叫你住在濟州島嗎？我就是屬於這裡」，似乎都是在意指朴芝潤。