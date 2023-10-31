日本中央銀行日本銀行宣布將微調殖利率曲線控制（YCC）架構，設定1.0%為10年期政府公債殖利率的新參考點後，日圓兌美元午盤貶破150日圓兌1美元的價位。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本央行此決議被市場參與者解讀為長期超寬鬆貨幣政策的調整修正。然而，這項決議並未引發日圓的買盤。日圓兌美元聞訊貶逾0.80日圓至150.10日圓兌1美元。

在投資人預期日銀貨幣政策將調整的情況下，10年期日本政府公債殖利率在日銀決策前，攀升至0.955%，創下2013年5月以來高點。

日圓兌美元匯價在昨天的紐約盤躍升至2週高點至148.80日圓兌1美元附近，可能是反應日經新聞披露這項政策可能會出現調整。

大和證券（Daiwa Securities）策略師城山健吾（Kengo Shiroyama）指出：「日經新聞昨晚披露後，日圓匯價走堅，但日本央行今天宣布的幅度沒比披露的還多。比如說，部分投資人原本希望日銀調高10年期公債殖利率上限至1.5%。」

「然而，日銀政策決議的目的不單在修正日圓的頹勢，也是一項全面性的決議，目的在改善日本政府公債操作的功能。」

隨著美國持續維持高政策利率，而日本利率維持低檔，日圓匯價今年大多走軟。

日圓近來一度貶至150.70日圓兌1美元，而在投資人懷疑日本政府和日本央行可能進場干預下，日圓匯價未進一步走貶。

城山指出：「日圓匯價將持續盤旋在150左右一段時間。當局仍有可能出手干預。」

日本政府將於今天稍後報告10月是否曾進場干預匯市。日圓匯價10月3日一度貶破150後，隨即回升至147.30，引發市場懷疑日本當局出手干預。