美國國防部上週五（27）宣布政府正在開發新版本的B61核重力炸彈（Gravity Bomb）即無導引、推進器的空投核彈，型號定為B61-13，其爆炸威力當量為36萬噸（360 Kt）為二次世界大戰廣島原爆「小男孩」15千噸（15 Kt）的24倍。

On August 6, 1945, the United States dropped an atomic bomb named "Little Boy" on the city of Hiroshima, Japan. This event was a pivotal moment in World War II and marked the first use of an atomic weapon in warfare. The attack took place during the final stages of the war, and… pic.twitter.com/pEuR2huq6P — Smoker (@SmokerOnX) October 30, 2023

綜合外電報導，五角大廈表示，開發B61-13的是根據2022年核態勢審查（Nuclear Posture Review）所述當前不斷變化的安全環境。該研究指出，軍方需要現代化其核力量，以有效威懾2個主要的核武大國，中國大陸和俄羅斯。

五角大廈的資料中指出，B61-13將使用與B61-12相同的現代化安全、安全性和精確度功能。它還將為美國總統提供更多選擇，以打擊「更強固和更大面積的軍事目標」並逐漸淘汰B61-7和B83-1等舊型核彈，雖然B83族的威力更大。

前總統歐巴馬曾試圖淘汰120萬噸（1.2 megaton）當量的B83-1 核彈，是美國核庫存中最後1種百萬噸級核彈，威力為廣島原子彈「小男孩」的80倍，但被前總統川普（Donald Trump）擋下來，隨後拜登也繼續推動淘汰B83，然而一些重要的共和黨議員表示反對，認為B83-1對打擊強固、地下掩體目標至關重要。

B61-13的威力為36萬噸，與即將淘汰的B61-7相同，而未來與它共同服役的B61-12的最大威力是50千噸（50 Kt）威力要小得多，威力僅為廣島「小男孩」的3.33倍而已。