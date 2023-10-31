HPV疫苗不是女性的專利，不論男女都有可能因感染HPV（人類乳突病毒）而罹患癌症。台大醫院臨床研究發現，約1.8％的健康國人，咽喉中有HPV病毒，換算下來，「等於有50~60萬人走在路上會噴病毒」。婦產科醫師指出，HPV病毒不僅透過性行為，研究發現馬桶蓋、鍵盤、電梯按鈕、門把都是可能的傳染源，疫苗是最好的保護，呼籲不分性別都應施打。

立法院今舉行公聽會，呼籲國中男生也應納入「HPV公費疫苗政策」，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，今年8月WHO刊載刺胳針研究指出，男性感染與傳染HPV的機率比女性高；歐洲癌症組織研究則聲明，「2030年前，不分男女性，HPV疫苗接種率達成全體的90％」。

台北市聯合醫院小兒感染科主治醫師吳宗儒表示，HPV已被證實會在男女性引發多種癌症與疾病。男生一生感染HPV的機率91.3％，女性一生感染HPV機率84.6％。且2023年8月WHO官網刊載刺胳針研究指出，男性平均每3人就有1人「至少感染過一種HPV病毒」，其中每5名就有1名感染「一種或多種高致癌型別的HPV」，應確實評估男性施打疫苗的經濟效益。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科主任醫師黃建霈表示，台灣子宮頸癌發生率10萬分之8，仍高於WHO目標的10萬分之4，若男女都施打HPV疫苗可減少99％的罹癌風險，若只有女性或男性施打則只有6至7成保護力。HPV除了對女性造成子宮頸癌、菜花感染等等，懷孕時也容易復發，導致早產或胎兒先天性感染HPV。

至於感染途徑，黃建霈提醒，不只是性行為，研究發現，坐馬桶蓋、按電梯、打鍵盤、摸門把都可能有碰到HPV病毒，若沒有確實洗手後再吃東西，就可能被感染。

台大醫院副院長、耳鼻喉科教授婁培仁則表示，台大收治口咽癌病人中，有三成是因為HPV引起，其他醫院部分，北榮4成、亞東24.5％、林口長庚約28.4％，至於他自己的門診，則超過5成。

此外，他指出，即使是健康成年人身上也會帶有HPV病毒，台大針對2560名健康成年人進行深喉檢查，結果發現1.8％民眾帶有病毒，換算下來，台灣有50~60萬人走在路上就會噴HPV病毒。其中以51歲至60歲男性最多，推測是年輕時感染，但更年期後免疫下降後發作，且6成都是染上高致癌性HPV病毒。他直言，50多歲男性，多為家庭支柱，得到癌症損失的工作能力可能會壓垮一個家庭。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿呼籲，國二男學生應納入公費HPV疫苗施打，國健署預計明年調漲菸捐，菸捐是專款專用、不像一般稅收要進入國庫，應可作為HPV疫苗施打財源，可照顧全民健康及協助醫療弱勢。