在雙打搭檔佩古拉於WTA年終總決賽單打小組賽勝場開胡後，美國19歲新生代好手高芙31日也接力在單打小組賽旗開得勝，並且是6比0、6比1相當輕鬆的比數擊敗突尼西亞嘉柏。

高芙和佩古拉一樣，去年WTA年終賽都是單、雙打加起來6連敗，兩人還是雙打搭檔，今年都順利在WTA年度封關戰於單打開胡，不過兩人雖然今年雙打頭號種子，小組賽首場6比7（2）、3比6不敵紐西蘭蘿特莉芙／加拿大達布洛絲基。

賽後高芙回應：「嘉柏是很優秀的球員，雖然比數看起來我贏得輕鬆，但整場比賽我感覺自己表現不是很穩定，整體來說我還是很開心終於在WTA年終賽贏得勝利。」

終於在WTA年終賽有勝場紀錄，讓高芙2023賽季累積50勝，其中8勝是對世界排名前十好手拿下，她也是繼2009年「丹麥甜心」沃茲妮雅琪之後，單一球季可以拿下50勝以上及WTA年終總決賽單打勝利的青少年選手，也是從1999年大威廉絲以來，首位在WTA年度封關戰奪勝的美國青少年選手。

下一場高芙要對上波蘭思薇雅蒂，思薇雅蒂在2020年19歲那年就拚下法網女單冠軍，和高芙都是不到20歲就有大滿貫冠軍光環加持，這將是兩人生涯第10次交手，思薇雅蒂小組賽第1場在第1盤2比5落後下追趕，最終7比6（3）、6比0奪勝。