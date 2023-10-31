愛心不落人後！國際獅子會第三專區第五分區今（31）日舉辦聯合社福活動，主席游景明及獅友共同捐出11萬元贈三軍總醫院，作為安寧捐助款使用，希望幫助醫院安寧病人，發揮「關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人」的精神。

分區主席游景明表示，安寧照護是醫療體系中最重要的一環，希望此次的捐助，能夠減低病人及家屬對於安寧醫療的負擔，讓三軍總醫院在發展安寧照護，能夠有更大的助益。

游景明指出，台灣已進入中高齡社會，無論在長照還是安寧體系，都是急須資源挹注的醫療產業，三軍總醫院對於安寧照護非常專業，長期投入許多資源於安寧醫療，這次獅子會共襄盛舉，發揮大愛精神，「施比受更有福」一起植福田，讓社會可以更溫馨。

愛心捐款由三軍總醫院少將院長洪乙仁代表授贈，洪乙仁院長表示，感謝獅友拋磚引玉，由於醫院預算仍有不足，還是需要社會各業的善心人士，將愛心散播給更多需要愛心的人。