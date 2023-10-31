百萬YouTuber愛莉莎莎，擁有高知名度，近年愛情事業雙豐收，因直率個性、高調作風經常引發爭議。長期以妹妹頭造型被觀眾認識的她，日前突然留起「旁分長瀏海」，沒想到卻被部分毒舌網友吐槽「老了」，讓她一氣之下，重新剪回原先髮型。

熱愛分享生活日常的愛莉莎莎，近日透過IG曬出一系列秋冬穿搭美照，文中透露自己前陣子為了走「甜辣姊姊風」留了好久的大旁分造型，沒想到卻被許多網友在留言區說「老了」，氣到趕快把瀏海剪回來。

愛莉莎莎宣布留回招牌妹妹頭。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎俏皮宣布「瀏海莎回來了」，照片中她身穿白色上衣，丹寧背心加上黑色百褶裙，搭配上黑色長靴，韓系鄰家風秋季穿搭，頂著招牌妹妹頭髮型，獲得大批粉絲誇讚「整個可愛起來」、「莎莎好漂亮」、「秋冬就是要穿長靴呀」。

事實上，不僅yt頻道受歡迎，愛莉莎莎近期還創立個人品牌、推出「自媒體經營」線上課程，自有一套經商法門的她，日前自曝今年的年薪「突破千萬元」，不過也有人出聲提醒：「恭喜年收破千萬！記得繳稅欸！」，愛莉莎莎也回覆「繳超爆多」，表示自己都有乖乖繳稅。