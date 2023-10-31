金門副縣長李文良(左)代表縣府致贈感謝狀予陳美枝(右)，感謝她的義舉為地區水域救災增添生力軍。(于家麒攝)

陳美枝更加碼捐贈車禍救助用「大蟒蛇」器材，一次補足金門消防局5處分隊之器材需求。(于家麒攝)

陳美枝也分享許多不認識的人主動帶著現金來城隍廟捐款的善舉，還有人一捐再捐，「過程中一直被感動」。(于家麒攝)

副縣長李文良(右)與捐贈水域救援車的陳美枝(左)一起上車檢視救援配備的各項功能。(于家麒攝)

副縣長李文良(左五)期許陳美枝(左四)的義行能達到拋磚引玉的效果，讓金門地區消防救災能量持續提升。(于家麒攝)

長期投身公益活動的新竹市鳳凰救護志工陳美枝，於今年9月底捐贈1輛造價近新台幣170萬元的水域救援車予金門縣消防局，投入地區救難工作，如今車輛已完成所有配備安裝並跨海運抵金門，今(31)日接近中午時分於消防局金寧分隊舉辦啟用典禮，陳美枝也特別從新竹趕抵金門「交車」，由副縣長李文良代表接受；此外，陳美枝更加碼捐贈車禍救助用「大蟒蛇」器材，一次補足消防局5處分隊之器材需求。

金門縣消防局表示，「水域救援車」有別於一般貨卡車，必須於出勤途中拖拉水域船架，需有專責機關檢驗合格之相關拖拉器材方能合法上路。該局自2019年起持續推動水域救援車合法化，目標提高消防人員出勤安全，並基於執勤一切合法合格之要求，於隔年投入3輛水域救援車，但礙於預算及政策考量，迄今尚待補實相關車輛；而由陳美枝所募款捐贈的水域救援車適時弭補了車輛不足的缺口，可立即投入水域救援車行列，擔負起維護地區民眾安全的重任。

據了解，金門縣消防局與陳美枝結緣乃緣起於該局秘書林俊，在去年陳美枝募款期間林俊曾為她鼓勵打氣；林俊表示，近年因縣府政策主軸為開源節流，消防車輛汰換預算有限，陳美枝聽聞後隨即媒合經費，建立起此次捐贈水域救援車1輛之良緣，在多方協力下，今日水域救援車終順利加入該局救災行列。

消防局指出，陳美枝長期投身鳳凰救護志工，以身體力行支持消防，更發願要在今年農曆8月16日(國曆9月30日)都城隍爺生日時，以祂的名義捐贈消防車。然而，過程輾轉不易，車子下訂後原定的主要金流中斷，但陳美枝沒有放棄，「相信城隍爺會幫助我」，經與新竹城隍廟方接洽後，以指名捐贈的形式專款專用，號召更多人響應義舉，後續透過社群大力分享，號召超過2000人加入捐款，最終得以募足購車資金，而這輛水域救援車也將其命名為「新竹都城隍爺號」。陳美枝也分享許多不認識的人主動帶著現金來城隍廟捐款的善舉，還有人一捐再捐，「過程中一直被感動」。

副縣長李文良表示，9月底時在新竹市參加捐車典禮上就能感受到台灣縣市民間資源力量的無窮；金門雖有人稱「金門酒廠」金雞母的特色產業，但近年因疫情、國際局勢影響，造成縣府財政歲入減少，縣庫確實需有重大調整必要。而近年消防局於中央爭取預算不遺餘力，明年將由內政部消防署配合補助920萬元廳舍整建、2025年也將全額補助1625萬購置救助器材車。

李文良補充說，由於政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足，如今消防局結合民間資源捐贈消防救災車輛，提升政府資源效能，實是金門鄉親之福。也期許此義行能達到拋磚引玉的效果，讓金門地區消防救災能量持續提升，共同努力建構金門成為安全宜居的城市。