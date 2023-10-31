民進黨立委陳瑩30日審查預算案時指出，環境部有同仁在立法院審議前將預算案流出，導致業界開始對審查下指導棋，造成立委審查的困擾。環境部長薛富盛對此鄭重道歉，強調會對同仁不當行為嚴格檢討。名嘴黃揚明直批，政府機關居然叫廠商去跟立委關說預算提案，實在很離譜。

陳瑩30日於衛環委員會審查預算提案時指出，環境部有提案內容在還沒進入委員會審議時就流了出去，自己的助理從企業友人的訊息得知此事，變成企業要求立委把提案改成主決議，過去自己針對加熱菸審查《菸害防制法》時，當下只是在草擬臨時提案階段，結果原文就已經被流到菸商手中，也接到不少菸商的電話，以及醫界來電要求不能刪除某某預算等。

陳瑩質疑，不只衛福部，現在連環境部也發生這樣嚴重的事，審查預算都不該再有這樣的干擾，公務人員把還沒審議的提案原封不動流出去，實在難以容忍，這樣以後請民間業者來審就好，何必還需要立法委員？陳瑩也鄭重提醒薛富盛，假如未來有任何案子按照業界的意思改了主決議，部長是要扛責的，如果再發生，是否承諾將相關人士送監察院或法院來調查？

薛富盛強調，對同仁不當行為會嚴格檢討，也呼籲環境部同仁未來行使公務時應該遵守公務人員行為準則，不要造成立委在審查預算及國會監督的困擾。

黃揚明今(31日)在臉書發文直呼：這實在很離譜，政府機關居然叫廠商去跟立委「關說」預算提案...？

網友表示「什麼都外包給綠友友產業鏈，有問題就推回給在野跟地方政府，這執政黨真是過太爽、太好當了！難怪死皮LIE臉怎樣都要爭取連任啊」、「很多部會都只會發包啊！沒油水的就發包，有油水的找超思？」、「太扯了吧？這違反政府採購法了」、「連黨內同志都中招笑死！」