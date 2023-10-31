新北市三重1名56歲李姓男子，日前外出遛狗，過程中與63歲蔡姓男子發生衝突，事後回家與45歲郭姓妻子一同至超商找蔡男理論，蔡男出手打郭女巴掌後，郭女則持攜帶之木棍敲打蔡男。警方獲報後到場，蔡男提出傷害、毀損、恐嚇告訴，李男與郭女則提出傷害及毀損告訴，全案依法函送新北地檢署偵辦。
警方表示，25日上午9時許，警方獲報於新北市三重區自強路四段有打架案件，立即派遣快打警力到場，員警到場後，未發現打架情事，經瞭解，當事人63歲蔡男稱稍早於自家社區前，與遛狗外出之56歲李男，因遛狗問題發生衝突。李男認為蔡男有刻意踢到所牽之寵物狗心生不滿，後協同妻子45歲郭女過馬路至對面之便利超商與蔡男理論，雙方於激烈口角後發生肢體衝突，蔡男出手打郭女巴掌後，郭女則持攜帶之木棍敲打蔡男。
雙分糾紛造成蔡男左手擦挫傷，眼鏡掉落地板毀損，李男與郭女則無明顯傷勢，雙方均自行前往醫院驗傷。事後互相提出告訴，警方依規定受理，事後蔡男提出傷害、毀損、恐嚇告訴，李男與郭女則提出傷害及毀損告訴，全案依法函送新北地檢署偵辦。
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