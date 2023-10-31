臺灣港務公司高雄港務分公司31日再度通過教育部體育署「運動企業認證」標章授證殊榮，展現高雄港務分公司打造一個「安全環境、健康職場」之決心，秉持著「守護健康無價，共創安全幸福」，更加卓越之優質企業精神，落實聯合國SDGs永續發展目標。

為厚植高雄港務分公司職場員工健康樂活及全齡照護之深厚底蘊，積極投入職場健康促進資源，設置健康中心及簽訂特約醫療院所提供優惠健康服務措施，特聘職業醫學科專科醫師為職場員工實施專業醫療健康諮詢服務，臨場健康服務護理師實施關懷、觀察、問卷調查及港區現場訪視等方法，掌握瞭解員工健康需求，整合資源，透過全方位健康管理模式，推動各項健康促進業務、塑造職場健康文化，並以職場員工健康需求為出發點，推動「深化動感DNA、奏響健康企業樂章」、「扎根自主行動力、Power健身成永恆」、「打造健康探索力、迎向未來E世紀」為三大主軸之多元健康促進系列活動。

高雄港務分公司打造健康職場。（圖片來源：高雄港務分公司提供）

112年度「我好、你好、共好健康促進系列活動」，透過生動、活潑的動態健康促進活動取代靜態講授式教學，包括辦理職場員工攀登烏山嶺古道、玉山、合歡山、戶外攀岩及海上立槳及獨木舟等各式新興運動，推動記憶障礙症預防、紓壓等專題健康講座，帶領同仁從「原子習慣」養成自主自發的運動習慣，跨域身心結合藝術治療、肌少症及骨質疏鬆固本專題、動物流健身、魔鏡虛擬線上健身等各項多元活動，從課程習得釋壓、抗壓的心靈養份，由攀爬百岳中增訓心肺體能，以活躍的認知課程提升個人工作可塑性，深受公司同仁喜愛，也奠定同仁高度參與的基礎，未來相關健康促進活動將持續推動，透過投資職場員工健康、形塑健康職場文化，來提升企業競爭力。

高雄港務公司再獲運動企業認證標章 落實SDGs永續

112年度透過「運動企業認證」通過，作為後續培力運動模板，接軌健康意識的創新思維，以健康循環力導入營養、運動、認知、醫學等動靜態跨域課程；高雄港務分公司積極提升幸福感及重啟身體運動界線為新健康轉型目標，建構職場員工更為優質健康安全環境，守護著每個員工及每位員工的家庭幸福，共同實踐職場健康之永續發展力。