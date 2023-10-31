2023年10月31日澎湖縣／31日升任交通部觀光署澎湖國家風景區管理處處長一職的洪志光學經歷具優，歷練完整，還是在地澎湖人。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

配合交通部觀光署主秘林佩君高升陸委會，連動觀光署所轄北海岸及觀音山、雲嘉南和澎湖等三個國家風景區管理處處長異動，今（31）日上午在交通部觀光署舉辦交接典禮，澎湖國家風景區管理處新任處長由副處長洪志光升任，原處長許宗民則調任雲嘉南濱海國家風景區管理處長。

新任處長洪志光強調，將以「用心在地 榮耀澎湖」為願景，攜手澎湖觀光產、官、學各界，以「溝通」、「合作」、「創新」、「領航」為使命，並以「助人利他」、「團隊合作」及「誠信永續」為核心價值，共同推動澎湖觀光朝向永續發展更邁進一步。

洪志光表示，成立已32年的澎湖國家風景區管理處，在歷任處長帶領下，逐步推動建設澎湖國家風景區各遊憩系統遊客中心、觀光景點遊憩設施、主題展館、浮動碼頭上下岸設施，完善澎湖國家風景區觀光遊憩服務設施及淡季觀光行銷活動。

近年更在前處長許宗民擘劃下，積極推動永續旅遊、四季主題旅遊、澎湖國際海灣燈光節、澎湖追風音樂節、澎湖跳島101K自行車活動、菊島澎湖跨海馬拉松等活動，參加人數均創下歷年紀錄，獲得澎湖各界好評，澎湖遊客滿意度及觀光人數逐年成長。

因此未來澎湖國家風景區工作將在既有基礎下，朝加強自然、人文景觀維護及環境生態保育；永續旅遊目標，推動生態旅遊及綠色運具；提升建設友善通用旅遊軟硬體環境；行銷淡季觀光和加強海外客源開發及行銷等五項工作重點努力。

洪志光為土生土長的澎湖人，台灣大學土木工程學研究所交通工程組碩士畢業，曾任交通部專員、科長、交通部觀光局北京辦事處、上海辦事處組長、專門委員等與澎管處副處長、代理處長等職務，服務公職近30年，職務歷練完整，對於推動澎湖觀光發展將可無縫接軌。