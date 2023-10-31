近日台灣籃壇陷入打假球、非法賭球風波，中華民國籃球協會將在11月1日上午邀請PLG、T1兩職籃開防賭會議，10月31日體育署先邀相關單位開會前會，建議職籃可參考中華職棒的防賭機制。

31日的會前會由體育署署長鄭世忠主持，他表示希望籃協和兩職籃聯盟都要針對球員甚至傳出有更多相關人士涉賭的重大事件後依法處理，與會的體育署副署長房瑞文提到，這場會前會先了解一下相關情況，最終還是要回歸籃協和PLG、T1兩職籃聯盟討論，一切秉公處理，也希望大家珍惜得來不易的舞台。

為了避免影響職業運動賽事運作，體育署盡量不會干涉相關事務，儘管邀請相關單位討論，也只能建議中華籃協和職籃可以參考度過假球風波的中華職棒，對於防賭機制如何運行。

前PLG執行長陳建州，30日也透過限時動態表示，PLG有和Sports Radar的Universal Fraud Detection System（UFDS）合作監督賽事，合作的兩季未偵測到嫌疑，儘管無法做到滴水不漏，只能盡力預防，盼所有人珍惜舞台。