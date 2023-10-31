許多人休閒時都會穿著方便活動的短褲出門。一位男子近日購買知名品牌的短褲，沒想到拆了吊牌後才發現短褲設計大有問題，除了褲長短到跟內褲差不多，坐下內褲直接外露，「口袋放手機還給你直接跑出來見人」，讓他氣得直呼「重點根本沒有什麼穿比不穿還涼」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他趁著換季出清買一送一，買了該品牌要價660元的短褲，不料拆牌實際穿著後才發現，褲子長度相當短，「還以為是有口袋的泳褲，而且！而且！快跟我四角褲一樣小件，坐著內褲還給你外露，口袋放手機還給你直接跑出來見人」。

原PO提到，由於短褲根本沒辦法穿出去見人，他又已經拆封無法退貨，只能乖乖當成睡褲，因此忍不住怒罵，「重點根本沒有什麼穿比不穿還涼，我只知道買了一肚子火」。

對此，許多網友紛紛回應，「只能當內褲穿了」、「它可能要模仿熱褲的口袋，之前看很多女生穿，口袋都露在外面，超醜」、「不得不說，我也有一件，真的是這樣，X的」、「苦主+1，去年買的Size版型跟今年的還不一樣」、「你應該內褲也買他們家的，就不會內褲外顯了，變成小弟弟跑出來了」。

不過也有人認為，類似設計的短褲問題應是大同小異，「只要是運動短褲有口袋的，這樣應該正常，我有兩條有口袋的短褲，一條雜牌另一條UA，一樣這情況，雜牌的不放東西就沒事；UA沒放任何東西，跑步或移動一下，口袋角就跑出來了」。