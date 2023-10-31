韓國男團「B.A.P」成員ZELO這幾年不斷深耕自己的音樂作品，從隊裡的老么蛻變成充滿魅力的獨立音樂人，他於入伍前夕特地排除萬難，要來與許久不見的台灣粉絲共度美好周末，將於本周六（4日）來台開唱，除了聽覺饗宴外，也親自編排了整場演出內容，希望能和粉絲一起留下美好回憶。

不久前剛宣布將於12月入伍從軍，他也在此之前發行新專輯《HOLYO》，ZELO坦言：「事實上，為了實現我一直以來所想像的高品質音樂影像和宣傳，我必須做出大膽的選擇，所以我曾經在入伍前很長時間內煩惱是否應該發行這張專輯…我對粉絲們感到非常抱歉，但我有著堅持要做自己喜歡的事情的倔強，所以我現在決定發行這張專輯作品。」

「ZELO’s Journey of Memories IN TAIPEI 2023」將於11月4日下午4點於NUZONE展演空間舉辦，全區站席票價統一NT$ 3,200，全體購票粉絲享有近距離擊掌福利，還將與前200名購票的粉絲進行團體合照，更多詳情請洽FU Entertainment官方臉書查詢。