台北市警信義分局六張犁派出所涂姓警員涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給李姓線民以交換辦案情資，涉嫌貪汙、洩密、毒品、個資法等罪，台北地檢署聲押涂、李2人失敗，台北地院裁定涂、李各以10萬、5萬交保。檢方不服，今(31)日向台灣高等法院提起抗告。

本案是信義分局偵查隊日前在偵辦一起毒品案件時，意外發現涂員偵辦的毒品案查贓數量不符起疑，展開內部自清。涉嫌以查獲的毒咖啡包、K他命作為代價，交換李姓線民協助查緝毒販，對於「自己人」涉案，信義分局主動自檢清查，並報請北檢檢察官指揮偵辦。

涉案的涂員30歲，是警專33期畢業，警方懷疑涂員因案件認識25歲李姓男毒蟲，涂員因涉嫌勾結李男，由李男誘出毒品小盤商交易，再由涂員出面逮人，此外，涂還曾經幫李調取他人的車籍個人資料，另涉嫌洩密罪。

北檢檢察官25日指揮分局督察組、偵查隊，針對涂員住家及辦公處所執行搜索，查扣涂的手機、警用密錄器等，同步約談涂、李到案釐清案情，26日將涂、李移送北檢複訊。警方因涂員因涉嫌重大，知法犯法，影響警譽重大，不排除依《警察人員人事條例》予以免職。

檢方訊後，認為涂、李2人涉犯貪汙、毒品等重罪，有勾串之虞，將2人聲押禁見。不過，台北地院27日審理後，認為2人沒有羈押必要，裁定涂、李各以10萬、5萬元交保。但檢方不服裁定，趕在今天下班前，正式向台灣高等法院提起抗告，請求高院發回北院重裁。

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