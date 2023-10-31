台北市產業發展局今(31)日在台北市政府1樓中庭舉辦「台北市食農永續—動物友善農產品推廣記者會」，響應台北市長蔣萬安「友善動物、台北更好」的政策目標，鼓勵市民支持動物友善農產品消費，以食農打造台北市永續路徑，蔣萬安也提出教育措施，宣布從下學期起，每學期學生吃一次動物福利蛋，學校也會提供一堂食農教育課程。

記者會邀集推動及加入友善畜牧的倡議組織、通路賣場、供應商、動物友善產品供應業者以及餐廳業者共同支持，包括長年推動改善經濟動物處境、提升動物福利的台灣動物社會研究會，與台北市各級農會、台北市傳統市場攤商、家樂福、全聯福利中心、主婦聯盟合作社、隨野家、傻蛋等，並於現場展示各生產單位多元豐富的動物友善農產品。

而台北君悅酒店凱菲屋、吐司利亞、政治大學對味廚房料理實驗室，更於現場分享使用動物福利及友善食材製成美味的甜點與料理，展現齊心推動友善食農，尊重動物的決心。

蔣萬安表示，「重視動物福利」已是全球共識，更是台北市未來產業發展的重點趨勢，從下學期開始，每學期學生吃一次動物福利蛋，同時學校也會提供一堂食農教育課程，讓學生更認識動物保護跟動物福利。

他說，民眾支持友善畜牧，可以透過購買友善畜禽農產品，用「吃」的方式來支持重視動物福利的餐飲企業，另一方面也鼓勵從事畜牧的生產者，轉型並優化符合經濟動物天性的友善飼養環境。

北市產發局表示，台北市友善動物保育政策重視生命教育，不只關心伴侶動物、野生動物，更重視經濟動物飼養過程的動物福利，支持購買友善農產食材，是每一位市民都可以在生活中落實支持的事，另外北市產發局也發表「台北市友善農產品購買地圖」，讓市民一手掌握可購買友善食材的通路及餐廳位置，讓民眾吃得健康，買得開心，購物地圖也會滾動式修正更新，歡迎更多的店家、餐廳、重視動物福利農場加入。