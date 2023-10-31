TPASS助攻，桃園機場捷運運量大幅提升，但平均15分鐘才1班車，是有捷運的五都中最久的，讓許多通勤族抱怨候車時間太長，等到懷疑人生。桃捷指出，平日早上通勤尖峰已加開3班次，縮短到5.5分鐘1班車，將研議再加開，中長期計畫則要添購列車，讓平均班距縮短到5分鐘1班。

議員黃敬平質詢時指出，有捷運系統的直轄市當中，班距最密集的為北捷文湖線，尖峰2分鐘1班，新北捷運淡海輕軌尖峰4至6分鐘、離峰8至11分鐘1班，台中捷運尖峰6分鐘、離峰9分鐘，高雄捷運尖峰4至6分鐘、離峰8至10分鐘1班，反觀桃園15分鐘1班，1小時僅有4班車，旅客疏運效率低的嚇人，是有捷運的五都中等待最久者，民眾常向他抱怨：「感覺像等到天荒地老，懷疑自己的人生！」

黃敬平說，解封加TPASS助攻，機捷日運量已突破10萬人次，但僅有直達車11列及普通車20列，共31列車，除擔憂難消化龐大的旅運人潮，未來桃機第三航廈正式營運，出入境旅客人次再提升，恐將雪上加霜，和議員陳雅倫都呼籲短期至少要先縮短到10分鐘以內，2026年斥資逾80億元增購15列列車到位後，要縮短到6至7分鐘，趕上北捷，符合基北北桃一日生活圈的精神。

桃捷公司指出，今年4至10月在平日7至8點增開3班次蘆竹以北北上加班車，加上該區段平日有直達車和普通車各4列，平均每5.5分鐘即有1班，有效紓解尖峰時北上列車擁擠狀況。平日早午尖峰時段也增開3班次直達車，增停A18及A21站，將直達車服務延伸至中壢市區，提供中壢地區旅客通勤、通學使用，目前也在研議平日南下尖峰加開、增停直達車，滿足往返台北、中壢旅客，目標年底前實施。

桃捷公司也提到，正在辦理列車增購計畫，未來尖峰時段每15分鐘就有1列直達車及2列普通車，將班距縮短到5分鐘1班。