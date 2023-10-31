2023年已經到了尾聲，不少人關注明年運勢，未來是否有機會升遷，或是能遇到心儀的對象。《搜狐網》近日分享5個2024年有機會脫單的生肖，他們會碰到真命天子或天女，還可能陷入熱戀後就閃婚。

▎生肖雞

生肖雞2024年的運勢很好，尤其是感情方面，在貴人的幫助下，有機會遇到真命天子或天女，與對方相處和諧，不容易發生爭執，在愛情的滋潤下，生肖雞變得越來越有親和力，很重視感情，告白成功率高，步入禮堂的機率跟著增加，建議他們遇到喜歡的人時別放在心裡，應該要表達出來，若是太害羞，恐怕會錯過好姻緣。

▎生肖鼠

生肖鼠2024年運運勢表現佳，做事都蠻順利的，戀愛方面也是如此，他們找尋真愛相當積極，參與各式各樣的相親活動，給異性留下深刻印象，遇到命中注定的另一半後，會非常珍惜對方，願意為了愛做出改變，還可能出現閃婚的情形，生肖鼠在這段感情中，獲得父母與朋友的認可，兩人婚姻越來越幸福。

▎生肖豬

生肖豬個性開朗又樂觀，待人相當親切，內心又善良，總是給人正面能量，容易受到異性注意，2024年有機會脫單，桃花運非常旺，遇到喜歡的人後，生肖豬會展現出最完美的一面，希望對方也能愛上自己，在感情中願意付出，即使對方有時很任性，生肖豬也不會與其產生衝突，而是選擇忍耐與包容，讓另一半相當感動。

▎生肖猴

生肖猴2024年各方面運勢都很理想，無須過度擔心，他們給人外向的印象，身邊有不少異性朋友，給人花心的感覺，不過生肖猴在感情裡很當專一，會珍惜眼前的愛人，他們清楚知道適合自己的類型，從來不會與人亂來，婚後會為家庭負責，願意將時間與精力放在家人身上，對於他們而言，家是最好的避風港。

▎生肖羊

生肖羊2024年會經常感到幸福，無論事業還是感情都很順利，身邊從來不缺追求者，在感情中總會努力表現，給異性留下深刻印象，桃花運非常旺盛，面對追求者，並不會衝動同意交往，而是先評估兩人是否合適，當遇到對的人後，生肖羊願意付出一切，為對方做出改變，也抵擋得住外界的誘惑，明年很有機會脫單。