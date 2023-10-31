國史館今天舉行《蔣中正日記》新書發表會，蔣家第三代媳婦蔣方智怡表示，她相信這批重要的歷史文物，能填補或修正目前中國近代史的空白，也盼望各界理性、公正、客觀的使用這些檔案。總統府祕書長林佳龍則說，蔣在歷史的功與過，終於可以用他自己最真實、也最內心世界的一手紀錄，來回答這些問題。

蔣方智怡今天在新書發表會感謝相關人員，讓蔣中正日記終有歸屬，她深信這批重要歷史文物，將開啟中國近代史的重新研究，並填補或修正目前中國近代史的空白。蔣公從青年時期，就用毛筆寫了50多年日記，他的精神令人讚佩，他的貢獻無人可比，不論從任何角度，蔣公日記是歷史重要的檔案之一，是民國文物無價瑰寶。

對於有人攻擊蔣的對台政策，她說，我們要了解，台灣自1895年馬關條約由清朝割讓給日本，直到1945年日本向盟軍投降，10月25日由蔣中正派員接管台灣，開啟台灣走向自由之路，又在風雨飄搖、國際夾縫中帶領人民度過難關，在當年的炮火中抵禦共黨赤化、在聯合國大會中守住國家尊嚴，這些苦難，大家記憶猶新。

蔣方智怡指出，她無意為蔣公辯白，只是提醒國人，中國是一個3000年的古國，民國初期，外有國際共產滲透、日本侵略以及各帝國干涉，內有共產黨暴動以及各派系的分化，要維持社會穩定談何容易，蔣公不是完人，當時以他的條件，能夠外抗日本，內拒共黨，已屬不易。

她認為，台灣的進步繁榮是階段性，無法一蹴而就，從日記可反省過去、策勵將來，當前國家面臨生死存亡，回思蔣公時期的台灣，領導人民不受共黨侵辱，維護自由民主的果實，找回國家發展，人民生存的正確方向，如此，蔣中正日記出版當具有更多的意義。

蔣方智怡表示，蔣公日記中內藏大量的政治、歷史、經濟、外交、社會等研究體材，相信會引起學術界百家爭鳴，也盼望大家以理性公正、客觀、來使用這麼檔案，也相信各方歷史研究發展能寫下國史斬新篇章。

她強調，蔣公是因清黨反共，而與共黨為敵，是為追求民主才推動制憲立憲，期間內憂外患，國運顛沛，史書可鑑；她也代表蔣家以一句蔣公遺囑「復興民族文化、堅守民主陣容」與台灣人民共勉。

發表會結束時，媒體想詢問蔣方智怡關於中正紀念堂轉型正義等議題，但被其子蔣友柏一路護住離開，還要求媒體「夠了喔、夠了喔」。

林佳龍則表示，解嚴之後，台灣社會與學界才逐漸擺脫言論、思想的限制，重新審視蔣中正的歷史定位。但是直到今日，對於蔣中正的功過得失，還存在著相當對立與矛盾的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離。

他說，蔣雖為國家帶來相當程度的安全及穩定，但他主政下的情治機關的白色恐怖作為，對台灣人民所造成的傷痕，至今仍未完全平復。

林佳龍指出，如今藉由《蔣中正日記》的出版，蔣中正在台灣歷史上的功與過，終於可以用他自己最真實、也最內心世界的一手紀錄，來回答這些問題。或許每一個人都會有不同的解讀，我們尊重每一位國民的立場與看法，更堅定捍衛每一位國民勇敢表達個人意見的自由，我相信這才是台灣社會最可貴的價值。