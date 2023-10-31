台股31日盤中驚險力守萬六，月K線連三黑，大盤指數近三個月跌逾千點，10月下跌352.74點，今年以來至10月30日止，外資已賣超台股破1,200億元。證期局副局長黃厚銘31日指出，外資雖賣超1,276.93億元，但台股日均成交量約2,769億元，相較去年同期還增加11.32％。而融資斷頭指標的「信用交易擔保維持率」仍有168.0％。

黃厚銘表示，美股主要指數10月30日止漲跌互見，道瓊指數等上漲，但費半指數挫低1.3％。10月31日亞洲主要股市「跌多漲少」，台股大盤指數收在16,001.27點、下跌148.41點，跌幅0.92％，成交值2,661.22億元，外資賣超約163億元，同時段新加坡跌0.26％、日本漲0.13％、韓國跌1.56％、上海跌0.34％、港股跌1.86％。

黃厚銘表示，今年以來台股表現優於其他主要亞股，漲幅僅次於日本。今年截至10月30日止，台股漲幅14.23％，相較日本漲幅17.64％、韓國漲幅3.32％、上海跌幅2.19％、新加坡跌幅5.75％、深圳跌幅9.88％、香港跌幅12.01％，台股相對亮眼。

另外，截至10月30日止，信用交易之整戶擔保維持率為168.06％。雖較9月底的172.13％來得低，但仍處在安全水位。

黃厚銘強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至9月底本益比17.79倍，現金殖利率達3.71％（加計股票股利為3.81％），國內上市櫃公司截至9月底累計營收約28.10兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90％，但仍為歷年同期第三高。金管會將視國際情勢變化，適時提出相應措施。