綠委趙天麟近日因外遇爆發而退選，民進黨徵召高雄市議員黃捷跨區空降，引發落跑參選質疑。但黃捷竟說「要用同一標準檢視國民黨徐巧芯等人參選立委」。徐巧芯則回嗆黃捷迴力鏢打到自己臉上。粉專「政客爽」強調，黃捷被批評的原因是雙標，當初說要辭職才能選下一個職務的人是黃捷，現在換黃捷跨區去選立委，就說自己沒錯？高標準妳訂的，然後自己做不到，就叫別人用同樣標準檢視自己，邏輯是恐龍教的嗎？

徐巧芯在臉書PO出「白眼照」回嗆黃捷「我看她是完全不懂喔！」，她強調，黃捷被批評的原因是因為她雙標，過去罵人烙跑，今天自己烙跑。迴力鏢打到自己臉上，還想要扯別人下水，根本被看破手腳。

「笑爛，完全看不懂黃捷拿徐巧芯跟國民黨舉例反擊，大家在笑的是妳雙標好嗎？」政客爽今(31日)在臉書發文直酸，當初說要辭職才能選下一個職務的人是誰？是黃捷。現在換黃捷去選立委，就說我沒落跑？笑死人！

政客爽質疑，高標準妳訂的，然後自己做不到，就叫別人用同樣標準檢視自己，妳邏輯是恐龍教的嗎？而且徐巧芯現在選的立委選區跟她議員區域是同選區。妳黃捷是鳳山議員，高雄第六選區是：鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅區。請問跟鳳山有什麼關係？舉例還舉錯，雙標草包捷！