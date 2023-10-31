高雄環狀輕軌經過10餘年建設，於今天完成最後2處路口軌道鋪設工程，隨後撤離施工護欄，讓大順路全線路口開放通行，讓民眾直呼「終於等到這天」，希望輕軌順利通車後，能化解大順路成交通瓶頸問題。

高雄市府捷運工程局表示，輕軌大順路軌道工程已於今日完成最後大順／中正、大順／河堤路此兩路口軌道舖築銜接，輕軌大順路沿線橫交路口之施工護欄撤離，並開放通行，持續努力朝11月底完成各項機電系統、車輛測試後，力拚朝年底完工、明年元旦後試營運目標邁進。

除路口開放外，捷運工程局說明，市府評估在不大幅影響輕軌運作及維持主線順暢前提下，已規劃10處路口提供左轉功能，配合道路鋪設及標線工程作業，陸續開放提供民眾使用 。這些路口包括富民路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路以及中正路等，並密切監控沿線車流變化，並適時檢討轉向管制策略，以兼顧整體系統運作效率。

消息一出讓民眾直呼「終於等到這天」，指輕軌施工期間，大順路成為惡夢，不僅是施工中斷要繞道，更影響周邊道路車流，希望在輕軌通車後順利分攤道路通勤運量，讓大順路行車真正的「大順」。