今年歡度130周年的日本皇室御用珠寶品牌MIKIMOTO，網路商店即起在台灣正式上線，台灣是亞洲區繼日本之後，第一個開放網路購物的市場，除了販售珠寶、生活用品、香水與配件外，還有珍珠蛋白、珍珠膠原蛋白等成分的護手霜與面膜。

MIKIMOTO網路商店限定卓顏面膜，7片裝，4000元。（MIKIMOTO提供）

珠寶品牌要想在網路虛擬通路販售，必須要先贏得消費者的信賴，MIKIMOTO珠寶有鑒於台灣消費者對品牌的信心與喜愛已臻成熟，決定在網路成立網路商店，主打多款暢銷經典款珠寶，並有網路限定商品，只要在網路上挑選精美禮物，就可享用品牌精心設計的禮物包裝，，還可以在線上撰寫卡片，給收禮者一個驚喜。

即起至11月30日凡於網路商店購物，就送頸肩護手霜試用品。（MIKIMOTO提供）

珍珠粉向來是為人所熟知的美容秘方，MIKIMOTO推出網路商店限定《MIKIMOTO卓顏面膜》，採用獨特黑珍珠蛋白配方，連續使用7日密集護理，搭配神秘香氛與柔軟面膜，享受奢雅愜意的美膚時光。即起至11月30日，凡購物即贈「Neck-Decollete and Hand Cream頸肩護手霜」試用品，滿1萬元即加贈精美珠寶盒，數量有限，贈完為止。MIKIMOTO網路商品：https://www.mikimoto.com.tw/