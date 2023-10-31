太極拳養生效果持續獲得科學研究證明。中國日前有一項研究成果顯示打太極拳可幫助帕金森氏症患者改善症狀，美國也有最新研究顯示，年長者每周以特定方式練習太極拳2次、每次1小時，認知能力獲得明顯改善。研究成果已發表於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

失智症近來在國內外話題熱度再攀高峰，美國影星布魯斯威利（Bruce Willis）、台灣名導侯孝賢先後傳出已有失智問題。綜合英國《每日郵報》、醫學新聞網站Medical Xpress周二（31日）報導，美國俄勒岡研究所（Oregon Research Institute）發表最新研究成果指，患有輕度認知障礙或自述記憶力發生問題的老年人每周打2小時合併認知訓練的太極拳，方法大致上是做出提高靈活度與平衡感的動作與姿勢時也要同時說出特定字詞，24周之後，相較於僅做伸展運動的對照組，認知表現好3倍。

研究團隊找來318名年齡65歲以上自述記憶力下降、臨床失智症嚴重度評估表（CDR）分期指數在0.5以下（正常值為0）的輕度認知障礙患者，隨機分成3組，各自練習認知增強太極拳（cognitively enhanced Tai Chi）、一般太極拳與伸展運動，全體均以視訊課程方式各自在家中執行，每周2次、每次1小時。

過了24周，透過記憶、定向、睡眠品質、憂鬱程度等多項測試得知，認知增強太極拳這組的受試者進展最好，記憶力、注意力、語言、方向感、空間意識的得分進步3分；一般太極拳組進步1.7分，伸展活動組進步0.3分。認知增強太極拳組的受試者同時做2種事的能力也提高20%，伸展活動組這項能力沒有變化。

研究人員指出，上述運動計畫顯示「罹患失智症的風險可能降低」，改善程度表明太極拳能夠「長年減緩或對抗認知衰退，並維持獨立生活所需的能力」。目前還無法完全界定認知增強型太極拳帶來如此效益的真正原因，然而，在練習特定太極拳動作的同時要記住特定語詞能改善大腦不同部位之間的連結，效果可持續48周，安全有效。

上海交通大學上周發表5年追蹤研究結果指出，每周練習2次太極拳、每次1小時，持續6個月，有助於長期緩和帕金森氏症的症狀。

此前已有研究指出，65歲以上族群16%至20%受到輕度認知障礙（MCI）影響。MCI會在記憶、思考層面引發問題，同時做2件事的能力退步，進而干擾日常生活較為複雜的任務，導致跌倒風險、醫療費用、死亡率增加；10%至20%的患者症狀1年之內惡化為失智症。