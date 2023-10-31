《夜婆》專輯由本屆金曲獎得主柯智豪譜曲填詞製作。（錦川音樂提供）

巴奈富有生命力的醇厚嗓音，表現時代下女性的無奈與滄桑。(攝影林子瑜／錦川音樂提供）

曾入圍金曲歌后的巴奈，即將在12月推出首張個人台語專輯《夜婆》，由本屆金曲獎最佳專輯製作人得主柯智豪操刀，娓娓道出台灣早年農村女性的各種處境，透過巴奈富有生命力的醇厚嗓音，表現時代下的無奈與滄桑。

首波推薦單曲〈夜婆〉藉由「蝙蝠」來隱喻一段見不得光的戀情，縱使沒有出路的感情生活，卻在暗夜閃爍神秘吸引力，在巴奈低沉聲線下，以淡然歌唱情緒刻劃於情感之中，巴奈也解釋：「準備10餘年的台語專輯終於要推出，然而曝光的第一首作品，其實是最晚才完成，希望給大家聽見純粹用聲音說故事的巴奈。」

巴奈首張台語專輯《夜婆》是一張柯智豪的創作概念選，8首歌曲皆由他譜曲填詞，也透過8項借物，隱喻舊時代台灣女性的認分與美麗哀愁。兩人交情將近20年，從2005年電視劇《偵探物語》原聲帶就展開合作，柯智豪表示：「當時我幫巴奈寫了一首歌，把她的經典〈泥娃娃〉混搭爵士歌曲〈Summer Time〉，變成一首獨特風情的作品，也進而有認識機會。」

柯智豪也說明，「巴奈雖然父母都是原住民，但台南出生的她，自幼被父親提點學閩南話才有競爭力，因此台語成為她的第一語言，而且她也很愛唱台語歌。」兩人過去還曾合作過電影《血觀音》主題曲〈滿樹翠碧〉，深情滄桑聲線，令人留下深刻印象。

而巴奈首次挑戰全台語演唱的作品，她笑說：「覺得錄別人寫的歌好快好順！很開心能用自己的母語完成一張作品。」柯智豪也表示：「能跟巴奈一起合作也是豐富我的生命，很感謝她。」