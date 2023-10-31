知名YouTuber阿滴因經營英語學習頻道走紅，生動活潑的風格受到不少粉絲喜愛，頻道擁有278萬人次訂閱，近日有網友認為，他的影片內容和品質都很不錯，但流量卻大不如前，因此提出疑惑哪裡出問題，引起熱議。

有網友在Dcard以「為什麼阿滴的流量一直回不去」為題發文，提到最近看他的影片發現，覺得蠻有內容和用心，鏡頭表現也很自然，但流量卻一直回不去，他個人認為是阿滴的影片偏離「教學」主軸，完整度也不及其他做教學影片的人，讓他感嘆「阿滴請加油，內容題材還是蠻不錯的」。

對此，不少人也提出看法，「因為YT不好做了」、「市場飽和了」、「覺得滴妹的點閱率下降的比較多」，也有人認為「他流量爆高的影片從來都不是那些英文教學，主要還是抓對題材的問題，流量下滑跟是否用心做英文教學基本完全無關」、「但阿滴今年流量跟去年相比算成長了耶，可能跟四角戀（大謙、Peeta、HOOK）有關係」。

其實，之前YouTuber「Joeman」也分析自己影片下滑原因，主要是「短影音」盛行，還有不少影音串流平台崛起，加上疫情解禁大家都出國玩，沒時間看YouTube等，讓他直呼「YouTube長影音的巔峰已過」。