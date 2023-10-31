有些人對外人超級友善，對親愛的家人卻容易發脾氣，《搜狐網》盤點十二星座，其中獅子、巨蟹、天蠍3星座就是屬於這類型的人。他們內外有別像個兩面人，其實是一種愛的表達，是他們在家的最真實自我呈現。

▌獅子座

獅子在外面威風凜凜，但是在家卻變得有些小心眼，容易對家人發火，這是因為他們把家看作是自己的避風港。他們希望在家裡能夠展現最真實的自己，不需要再戴上那張「領導者」的面具，而家人正是他們最親近的人，他們希望得到家人的理解和支持。

▌巨蟹座

巨蟹外表溫柔善良，但在家裡他們卻像變了一個人，容易對家人發火。會出現這樣的反差，是因為巨蟹內心深處極為敏感，他們非常在乎家人的感受。當家人的一句話、一個眼神、一個動作讓他們感受到傷害，他們會選擇用發火的方式來表達不滿，但這只是他們尋求關心的方式，希望家人能夠更愛護他們。

▌天蠍座

天蠍擁有強大的自我，在外能夠獨當一面，但回到家裡他們卻變得有些小性子，容易對家人發火。天蠍因為太過於獨立，常忽視了家人的感受，但他們認為家人會理解他們，會支持他們，所以，他們有時會在家裡發洩自己的情緒，但這只是他們尋求愛的方式，希望家人能夠更加支持他們。