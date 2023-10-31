國民黨立委王鴻薇今於施政總質詢上，公開向行政院長陳建仁喊話提出「學貸利率歸零」，希望透過政府補貼，以降低青年負擔。行政院長表示，同意王鴻薇的說法，後續會請教育部及相關單位再做研商。

王鴻薇說，截至2022年12月止，高中以上學生就學貸款者約73萬人；貸款餘額為1481億元，而根據統計全台目前有超過5萬名學生畢業後，無法力償還就學貸款被強制執行，而且一半都來自私校，有的個案甚至因為欠就學貸款而被銀行聲請強制執行，一有薪資入帳，就會被扣掉三分之一拿去還債，未來根本沒有任何希望。

王鴻薇也說，以法務部統計網站查詢，「就學貸款」及「支付命令」等關鍵在判決書系統內查詢，有超過5萬筆紀錄。代表著有5萬多個高中以上學生貸款就學，畢了業仍無力償還貸款。這些無法償還的紀錄中，有超過一半來自私立學校。而且資料有2萬6千多件案子積欠金額落在15萬以內，絕對不是沒有機會還清，呼籲政府應該要適時的出手協助。

王鴻薇舉出媒體採訪的案例，就有學生畢業欠60 萬元的「就學貸款」。中間曾斷斷續續還到還差10萬元就能了結，但後來又因為工作不順，無力還款，一旦滯納，遲延利息和違約金滾滾而來，欠款金額因此又默默漲到了16萬元，讓這些本來有意願還款的人徹底絕望，甚至後悔自己念大學，說早知道國中畢業就出來工作，但是台灣社會如今沒大學文憑找工作恐怕生活還是不易，這都是政府政策錯誤，設下的貧窮陷阱。

王鴻薇表示，以教育部資料來看，政府每年負擔的學貸利息額度大概是2.66％至0.65％左右，平均下來約負擔一半，而近年來因為少子化，平均負擔支出已經降至20億多，現在政府應該完全可以全額支出，把錢花在刀口上投資未來，就學貸款是政策性的貸款，如果真的想平衡私校差距，降低青年負擔，比短期的減免學費更重要的是免除利息，長期的去幫助這些人站起來，讓他們看得到還完款的一天。

陳建仁回應，他同意王鴻薇的說法，會請教育部和相關單位再作研商。他也說謝謝立院通過疫後特別條例，對背負學貸的學生有所補助，而政府也了解私校學校比較貴，所以明年也希望立院能夠通過，讓每人私校補助能夠來到3.5萬，至於目前積欠學貸的人，會盡量給予協助，看有沒有辦法先還利息，