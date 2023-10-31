嘉義市中正路上的銀樓今天（31日）發生搶案，1名17歲少年，到銀樓內佯稱購買金項鍊，沒想到突然搶走2兩重的金項鍊就逃跑，業者隨後追上大喊抓賊，引來眾人合力圍捕將少年壓制在地，由警方帶回偵訊，釐清犯案動機。

嘉義市中正路一家銀樓下午3時許，1名戴著帽子、口罩的少年進入店內，表明要購買1條5兩重的金項鍊，他當時回應店內沒有這麼重的黃金，少年則轉身離開，過了30分鐘，這名少年又折返店內。業者察覺這名少年行跡怪異，研判少年無力購買，一直在防範，後來少年就說要看最重的金項鍊，他便展出2兩重及1兩多重的金項鍊，少年則利用拍照時，搶走2兩重的半條金項鍊就往外跑。

業者表示當時一邊追逐、一邊呼喊「搶劫！」沿途很多民眾加入圍捕，從中正路、國華街、忠義路及文化路追逐，跑了約有1公里多，少年還對加入圍捕的外送員噴辣椒水，最後少年被圍起來，其中1名見義勇為民眾則一腳踹倒少年，業者與其他人則合力壓制少年，由趕到場的警方帶回偵訊。

以目前金價換算，1條2兩的金項鍊市價約為新台幣16萬元，還好有追回來，業者感謝這麼多的民眾見義勇為加入圍捕。至於少年搶劫金項鍊的動機，目前還在釐清調查中。