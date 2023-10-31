年終歲末，向來是拍賣會旺季，近來各家拍賣會精銳盡出，佳士得（ Christie’s）邀請周杰倫擔任「千禧後晚間拍賣」策展人，話題十足，此外，各大拍賣會出現粉紅鑽大拚場的盛況，佳士得香港秋季拍賣會出現一顆重達15.48克拉濃彩粉紅鑽，起拍價為900萬美金（約3億台幣），讓珠寶市場為之驚豔，隨及富藝斯（Phillips）宣布在日內瓦珠寶拍賣會上，領拍品會是一顆20.19克拉濃彩粉紅鑽，是迄今現身拍賣會第四大濃彩粉紅鑽，令人屏息。

周杰倫策展佳士得「千禧後晚間拍賣」，余文樂（古起）、蕭敬騰夫婦、周杰倫與昆凌、Darran邱凱偉、方文山出席台北預展。（Christie’s提供）

周杰倫不僅是音樂人，且是現代藝術的收藏家，今年5月與佳士得香 港春拍攜手在「千禧後晚間拍賣」擔任策展人，吸引不少千禧世代加入競投藝術品的行列，即將在月底登場的秋拍，周杰倫再次為「千禧後晚間拍賣」精選艾德里安格尼（Adrian Ghenie）、戴娜舒茨（Dana Schutz）、洛伊霍洛韋爾（Loie Hollowell）、賈黛法多朱蒂米（Jade Fadojutimi）和黃宇興的藝術創作，日前在台北舉辦預展時，台灣娛樂圈巨星好友蕭敬騰夫婦、方文山等紛紛前往捧場，展現周杰倫在藝術圈與娛樂圈的影響力。

佳士得香港秋拍出現一顆15.48克拉「The Pink Supreme」濃彩粉紅鑽。（Christie’s提供）

重逾10克拉的粉紅鑽十分罕見，歷年來出現在拍賣會的粉紅鑽，兩隻手就數得出來，重量能達到15克拉以上的，更是蔚為傳奇，通常大克拉數紅鑽都會冠上名字，如將於11月底在香港登場的佳士得香港秋季珠寶拍賣上會，領拍品就是一顆名為「The Pink Supreme」粉紅鑽戒指，重達15.48克拉、內部無瑕Type IIa，估價為900萬至1200萬美金，這顆美鑽寶不但份量碩大，且屬內部無瑕級別，可謂難得一見。

富藝斯日內瓦賣會上，領拍品是一顆20.19克拉濃彩粉紅鑽戒，是迄今現身拍賣會第四大濃彩粉紅鑽。 （Phillips提供）

逾10克拉以上的粉紅鑽十分罕見，圖為20.19克拉濃彩粉紅鑽戒。 （Phillips提供）

富藝斯即將在11月6日於日內瓦登場的珠寶拍賣會，則出現一顆璀璨非凡的20.19克拉濃彩粉紅鑽戒指，淨度為VVS1，起拍價自1100萬美金（3.6億元台幣），富藝斯珠寶部主管Benoit Repellin分析，彩色鑽石近來吸引買家競投，反應出市場對彩色鑽石的殷切需求，即將在月底登場的20.19克拉濃彩粉紅鑽戒，是拍賣史上迄今出現的第四大濃彩粉紅鑽石，別具指標性意義。

佳士得香港秋拍上40.05克拉戈爾康達鑽石項鍊，十分珍稀罕見。（Christie’s提供）

除了粉紅鑽，佳士得也端出稀世名鑽，一件40.05克拉戈爾康達鑽石及粉紅鑽石項鍊，鑽石為D Type IIa內部無瑕，這顆稀世美鑽來自印度東部的古老鑽礦戈爾康達，是世界上第一個鑽石礦場，是世上最頂級美鑽的典範，也是最優質臻美鑽石的代表，加上重量達40.05克拉，是近十年來拍賣會所見的最大型戈爾康達鑽石，起拍價為360萬美金（約1.2億台幣）。

寶格麗以骨董錢幣打造的「Monete」K金項鍊和耳夾，登上富藝斯拍賣會 。 （Phillips提供）

富藝斯日內瓦珠寶拍賣會匯集一線珠寶品牌的頂級珠寶，包括梵克雅寶以芭蕾舞者為靈感創作的黃色剛玉Ballerina胸針、1920年代Art Deco風格的卡地亞骨董鑽石手鍊，以及寶格麗以骨董錢幣打造的「Monete」K金項鍊和耳夾。