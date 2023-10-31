藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化」，至於正副總統部分則尚未有定論。而根據《上報》的報導指出，在今晚10點朱、柯、侯三位「主帥」將首度談判。

朱立倫30日表示，藍白最重要的目標是理念上的合作及國會合作，達到理念合作非常重要，確認立委、國會合作，都已經完成，總統部分都很清楚，前段時間幕僚及會談，有一部分成果也有一部分沒辦法達成，要由他、柯以及侯友宜在內盡快坐下來就總統大選的組合、目標定案討論，越快越好，盡快喬定時間。

而根據《上報》今日的報導指出，在今晚10時，侯友宜、朱立倫、柯文哲將先進行私下密談，是否會將藍白正副總統人選部分處理好，亦或是宣告破局收場，今晚這場檯面下的藍白領頭羊協商會議結果，將成為重大關鍵。