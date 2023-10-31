吳奇隆的演藝之路就是一場戰鬥。（《你的青春也是我的青春》提供）

每一幀的吳奇隆都是光與影結合的藝術。（《你的青春也是我的青春》提供）

資深攝影師潘重威籌備的攝影展《你的青春也是我的青春》集資活動持續進行中，將修復20多年前的傳統底片，集結17位巨星的青春影像布展，繼王傑之後，目前修復的是從「小虎隊」出身的偶像霹靂虎、《步步驚心》風靡全亞洲的四爺吳奇隆。

當了一輩子偶像的他，經歷過無數攝影師的鏡頭，在《你的青春也是我的青春》修復的照片，則是他從男孩轉大人的特別時刻。當年吳奇隆25歲，正是從「小虎隊」單飛後必須面臨轉型的時期，經紀人苗秀麗找來潘重威掌鏡吳奇隆的個人寫真《非常激情》，也是他從男孩轉大人的正式宣告。

28年後，潘重威從發霉損毀的傳統底片再度救回當初的影像，看到許多未曝光的吳奇隆特別有感，雖從「小虎隊」時期就常拍吳奇隆，但每次拍攝都是大隊人馬，三隻小虎光是換裝搶時間都來不及，只有在拍攝《非常激情》個人寫真時，才有餘裕捕捉吳奇隆的自然神韻，當天拍攝的他運動細胞完全打開，充滿力與美的性感肌肉線條，被凝結在傳統底片的感光粒子中。

潘重威說吳奇隆很會照顧人，在現場他有十足的主導能力，還會顧著一起拍照的陳志朋、蘇有朋，而今他照顧人的能力，隨著年紀越成熟越強大，53歲的吳奇隆幕前演出依然活躍，青春活力更勝當年，幕後經營更是有聲有色，他不但重組過去培植他的老東家開麗，還回頭禮聘過去協助他的工作夥伴一起經營公司，尤其他跟經紀人苗秀麗超過35年的合作情誼，更是娛樂圈難得的佳話。

最近吳奇隆還將為同門35年的師兄姜育恆跨刀，在姜育恆11月18日的小巨蛋演唱會合唱新歌《心飛向你》，這也是6年沒出音樂作品的吳奇隆首次登上小巨蛋開唱。

當潘重威聯繫苗秀麗說明辦展計畫，兩人為吳奇隆一路以來經歷的成熟感動，在演藝事業路上無論歷經多少高低潮，吳奇隆始終把他的運動家精神發揮到極致，今天（31）日是吳奇隆53歲生日，潘重威將完成修復的照片，挑選一幅放大輸出裱框，送給吳奇隆當生日禮物，希望藉著他的正面能量可以激勵更多人，勇敢面對生活的挑戰，懷抱初衷，加倍為自己與身邊的人努力。

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