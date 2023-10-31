全球人壽重視「以人為本 幸福企業」的經營策略，長年致力運動推廣，鼓勵員工建立運動習慣，設置員工專屬運動空間、聘請專職教練指導員工正確使用器材，並舉辦登高健走等活動，提升內部員工免疫力及建立長期良好運動習慣，打造健康職場。同時，全球人壽也將運動結合愛心，舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，號召大眾參與，湧入近千人齊聚跳ZUMBA，成果豐碩。全球人壽對內對外持續推廣健康運動，榮獲教育部體育署頒發「112年運動企業認證」，由教育部長潘文忠授獎、全球人壽總務處資深經理李梅君代表領獎，已連續四度獲肯定。

新冠疫情不僅帶來病毒危害，連帶影響國人的運動習慣。根據台灣健康運動聯盟統計，疫情前國內不運動人口大約15％，去年卻增加到18％，上升了3個百分點註1，且世界衛生組織指出，缺乏運動已成影響全球死亡率的第四大危險因子註2。全球人壽長期重視員工身心健康發展，為員工打造健康職場，設置員工專用運動空間，如健身房、各式運動器材、室內PU跑道、瑜珈教室，且聘請專職健身教練，指導員工正確使用運動器材、辦理飛輪、Tabata、核心肌群鍛鍊等運動課程及健康活動，供員工適時紓壓、鍛鍊體力。此外，也持續推動「職場部門帶動健康操」，由健身教練以突襲造訪的方式，帶動「5分鐘部門健康操｣；另外，持續為鼓勵員工重視健康意識及保持良好的運動風氣，推動健康促進「健康三項」活動(健康走、健康蹲、健身房)，善用室內PU跑道及樓梯、健身房器材設施，從「有氧、肌肉及核心」三方面著手，以達到更全面及完善的健康體適能，以提升員工自我健康管理意識。

為增加員工的運動頻率，全球人壽成立常態性運動型或體育類社團，包括桌球社、瑜珈社、熱舞社等，佔總社團數比例80%，透過員工間互相激勵，提升運動意願，平均每次社團活動有將近20%員工參與。即便碰上疫情嚴峻時刻，全球人壽的腳步也不停歇，由健身教練拍攝一系列「居家防疫健康操」，定期透過內部網站或社群媒體，供員工不受時間、空間與距離的限制，想動就動，更可以邀請全家大小共享運動樂趣。

除日常運動習慣的培養，全球人壽也祭出挑戰賽舉辦「登高健行活動」，以爬公司樓梯13樓層、為期兩個月每日平均步數8,000步以上為挑戰項目，活動成效亮眼，步行總里程數達到4,054,500公尺，平均每月步行里程數1,013,625公尺，協助員工訓練體魄並減低體脂肪。另外，全球人壽也定期安排專業醫院之醫護人員，為員工做健康檢查，並辦理科技體適能檢測，更透過外聘專業講師及營養師至公司專題演講，為員工的健康運動常識再加分。

全球人壽不只打造健康職場，同時也將「全球愛運動」的精神推廣至社會大眾，已連續舉辦三屆『全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動』，號召近千位民眾齊聚中正紀念堂，一同熱舞120分鐘non-stop，不分年齡，所有人一起揮灑汗水，沉浸在熱力爆表的氛圍中，重新找回血液沸騰的舒暢感，活動更結合「公益性」、「永續性」及「創意性」，捐出部分報名費供忠義基金會作為失依孩童助學金，全球人壽將體育結合公益，盼拋磚引玉，吸引更多人響應一起做運動獻愛心。

人才是企業重要的資產，也是企業茁壯、推升競爭力的重要後盾。全球人壽相信，有健康的體魄才有健康的人生，致力打造幸福企業、健康職場，從硬體到軟體，課程到活動，方方面面為員工顧健康，也透過長期支持台灣各項體育活動發展，包括棒球、籃球等，將健康運動的習慣推廣至一般大眾，用具體行動，實踐企業永續發展的承諾。