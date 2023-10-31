面對颱風大多從台灣東部侵台，花蓮在第一線面對威脅替台灣承受風雨，潛勢溪流數佔全國10%，海岸線長度佔全台10%，立法委員傅崐萁今(31)日於立法院質詢行政院長陳建仁時表示，經濟部水利署主管的治山防洪公務預算及前瞻特別預算水環境水與安全用在花蓮卻僅有1%及0.37%，他要求中央必須增加花東地區治山防洪預算並明定匡列一定的預算佔比。陳建仁答詢時表示，同意這項說法。

傅崐萁更要求行政院比照花64瑞港公路的作法，儘速核定赤柯山及六十石山的道路整體修建經費追加至少2.1億元；也希望陳揆主持邀集國防部及農業部會商制定國軍協助農民避災搶收作物的標準，最後亦要求國發會支持協助花蓮南區玉里樂活運動館納入花東基金的補助計畫中。

傅崐萁˙要求中央必須增加花東地區治山防洪預算並明定匡列一定的預算佔比。陳建仁答詢時表示，同意這項說法。

陳建仁也表同意表示，未來會與花蓮縣政府一起來努力。國發會主委也回覆表示，體育署審議通過花東基金可以支援玉里樂活運動館。

立委傅崐萁質詢時表示，全國1731條潛勢溪流，花蓮就有171條，佔10%；全台海岸線總長1200公里，花蓮縣海岸線118.85公里，佔10%。但檢視中央經濟部水利署的治水預算，112年編列107.77億，用在花蓮僅1.16億；113年度治水預算99.91億，用在花蓮約1.96億，平均不到2%。在看特別預算103-108年6年600億流域綜合治理計畫補助地方政府397.18億，花蓮僅分得7.94億，佔2%；前瞻基礎特別預算-水環境-水與安全共1004億，106年迄今水利署主管用在花蓮僅3.8億，佔0.37%。他要求中央必須增加花東地區治山防洪預算並明定匡列一定的預算佔比，以維持花東地區防災抗災能量。

傅崐萁更表示，花蓮南區的觀光命脈赤柯山及六十石山歷經去年0918大地震、今年杜蘇芮、海葵及小犬颱風，聯外道路已經柔腸寸斷雪上加霜，明年金針花季更面臨無路可走的困境，先前獲工程會協助核定2座山共2.5億的復建經費已不足夠，必須再增加至少2.1億，地方經費有限，希望行政院儘速核定，比照花64瑞港公路的作法，讓地方政府整體修建後，提升管養等級，歷經多次地震及颱風都無損，以徹底解決赤柯山及六十石山的聯外道路問題。

傅崐萁也指出，農民看天吃飯，每每颱風來襲都會造成農民巨大損失，影響生計，根據農業部農糧署資料顯示，台灣105年至111年預估合計農損高達867.19億，而政府天然災害現金救助金額才僅196.55億，兩者相去甚遠，農民損失慘重!但若在颱風警報後，風雨來襲前，國軍協助農民搶收，將可降低農民損失。他要求陳建仁院長主持邀集國防部及農業部研商訂出風力及雨量達一定標準下，國軍可以出動協助民搶收的機制。

最後，傅崐萁也為花蓮南區玉里樂活運動館請命，他強調花蓮南北狹長，從花蓮北區至南區的距離，相當於西部地區苗栗到台南、高雄，而花蓮室內運動設施都集中在人口較多的北區，過去體育署的國民運動館設置門檻要求該區人口7萬以上，人口密度要每平方公里800人，等於是要偏鄉不要發展體育及運動，他要求國發會支持協助花蓮南區玉里樂活運動館納入花東基金的補助計畫中。獲得國發會主委龔明鑫正面回應。