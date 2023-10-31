電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克的「全球首富」的頭銜即將不保？據外媒報導，馬斯克最大的資產來自於他握有的特斯拉13%持股。可是隨著近期特斯拉股價大幅回調，馬斯克的財富也面臨大幅縮水的壓力。

據彭博億萬富豪指數的最新估算，截至10月31日，馬斯克的資產淨值為1930億美元（約新台幣6.3兆元），這是自6月初以來他的身家首度跌破2000億美元（約新台幣6.5兆元）。

自特斯拉10月18日公布令人失望的第3季財報以來，特斯拉股價持續崩跌。由於特斯拉最大的電池供應商松下（Panasonic）30日宣布，第3季大幅削減了電池產量，並將利潤前景下滑歸咎於特斯拉的低迷需求，特斯拉當日股價暴跌4.79%，收在197.36美元，失守200美元關卡。特斯拉本月股價跌幅高達21%。

在特斯拉公布財報之前，馬斯克的淨資產為2340億美元（約新台幣7.6兆元）。但隨著財報公布以來的股價崩跌，他的財富已經縮水約410億美元（約新台幣1.3兆元）。

去年12月法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）曾擠下馬斯克，短暫登上全球首富寶座，但今年2月底馬斯克又重新成為全球首富，身家的波動都是因為特斯拉股價的變化。

阿爾諾目前以1560億美元（約新台幣5.1兆元）的身家，在全球富豪榜排名第2。不過由於消費者在奢侈品的支出出現下滑跡象，阿爾諾的財富也因LVMH的股價下滑而縮水。LVMH本月股價跌幅逾6%。