原為中國與俄羅斯共同開發的C929雙通道遠程大型客機終於復活，並正式立項。這款280座、12000公里航程的雙通道客機將以波音767為主要競爭對手，成為中國自主設計建造的首架遠程寬體客機。目前計劃採用一系列最先進的技術與材料打造，預計在2030年進行首飛。

據《快科技》報導，在C919正式商業營運後，大陸航空界期待的C929開發案也終於落槌。C929原名CR929，是中俄聯合研發的雙通道遠端寬體客機，但雙方在技術與營運上有太多分歧，最後俄羅斯決定退出，經過數年計劃修訂與的考評後，成為中國自己的專案，名稱改為C929，並正式立項推動。

中國商飛總經理周新民在宣布將獨力開發C929寬體客機的消息後，同時公布了了規劃中的C929性能指標，包括：座位數280、最大設計航程12000公里、巡航速度0.85馬赫、最大起飛重量247.5噸、最大著陸重量190噸、最大起飛場長2900米、最大著陸場長1900米。

報導指出，以這樣的性能，可以對標目前國際上主力寬體民航客機波音767的規格。C929預計將在2030年前後首飛，也就是還有7年左右的時間。

C919總設計師、中國工程院院士吳光輝曾表示，C929採用低油耗、低雜訊、低排放的綠色設計理念，將採取一系列手段降低碳排放。例如，採用綜合模組化航電技術減輕機載設備重量；採用新一代超臨界機翼、變彎度機翼等先進氣動技術，提升氣動效率；將先進複合材料用量提升至50%以上，減小飛機結構重量；採用高涵道比低噪音的渦扇發動機以及廣泛應用生物燃料，來實現更低巡航段的油耗等。

中國商用飛機董事長賀東風9月10日曾在浦江創新論壇上透露，中國國產飛機C919已交付2架，訂單數已達到1061架，C929仍處於初步設計階段。

CR929原為中俄合作，但雙方在發動機、市場切割與業務方向出現重大分歧，最後俄方退出，將由中國獨力開發。（圖／新華社）

中俄合作的CR929大型客機項目於2014年啟動，由俄羅斯聯合飛機公司（UAC）和中國商飛於2017年成立中俄國際商用飛機（Craic）合資企業來共同進行。最早的設計標準大約與波音787與空巴A330相近，計劃投資500億美元，預訂2023年首飛。

不過後來中俄雙方在發動機、市場切割與業務方向出現重大分歧，加上俄羅斯又陷入烏克蘭戰爭泥淖，一度傳出中方找上歐洲空中巴士合作，中國商飛還在巴黎航展上展出C929模型。由於複雜的地緣政治重大轉變，最後中國商飛決定獨立進行開發案。