趙怡賢在劇中表現是年輕寡婦，私底下卻是最強媒婆。（HamiVideo提供）

韓國浪漫古裝喜劇《婚禮大捷》昨（30）日開播，一舉奪下月火劇冠軍寶座，路雲飾演最年輕狀元「沈炡㥥」，17歲被迫許配給公主就算了，婚還沒結成女方突離世，當場婚禮變喪禮，他成為鰥夫不但仕途受阻，還必須強制守貞，8年來堅持上奏主張婚姻無效，堪稱毅力堅強的「專業退婚戶」。可能因為禁慾太久，他在書店意外撿到一本成人小說，才打開瞄到幾行內容，讓他看得雙眼瞪大、手直發抖，讀到院子內的呻吟聲還狂吞口水出現「色色幻想」，與他以往詮釋的角色大不同。

《殭屍校園》中表現亮眼的趙怡賢在劇中則有雙重身分，表面是丈夫過世，年紀輕輕的寡婦「鄭順德」，私底下卻是愛幫人撮合姻緣，實則為地下最強媒婆「驪州嬸」，她為搶回沈炡㥥手上那本成人小說，2人互相鬥嘴，鄭順德大膽向他步步逼近質問，「你對已婚女糾纏不休，我也不得不誤會你該不會是愛上我吧？」沒想到她真的在沈炡㥥心中種下種子，女方身影在他腦袋揮之不去，再度見面時沈炡㥥居然脫口而出「我愛上妳了」，沒來由的直球告白讓女方當場傻眼。

路雲在劇中一下化身一言不和就告人的找碴男，一下又愛看成人小說想色色，他與趙怡賢出席開播前記者會展現演技進化的決心，「我覺得喜劇是很難演的類型，要逗別人笑很難，演出這個作品和很多前輩分享我的煩惱，想聽到大眾對我演出喜劇的評價。」他坦承不太擅長古裝劇，「我很希望能夠突破自己沒有自信的領域，今年我已經27歲了，想細水長流繼續走演員之路，先不講我演得好或不好，我有野心想得到認同，就算被罵也會努力去挑戰沒把握的領域。」

《婚禮大捷》每周一、二晚間10點30分於Hami Video影劇館和LINE TV上架。