許多人愛愛時都會做好安全措施。一位女子近日在男友家中發現一個小小的保險套，不過因為尺寸實在太小，因此她不以為意，沒想到某天兩人完成前戲、準備正式開戰時，男友突然跑去用手指戴套，直到完事後男友才透露，「女生怕刮痛，手也要戴著比較安全」，讓她感到相當貼心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友一直以來都相當貼心，除了每次都會好好戴套，嘗試一些新體位或玩法時，也會時時注意她的感受及變化。最近她在男友家中角落發現一個尺寸很小的保險套，不過也沒有多想，以為只是兄弟互損送的套子，沒想到某次開戰後才發現真相。

原PO指出，當天兩人完成前戲後，她馬上去拿防水墊準備在床上大戰一番，男友卻是趁機套上「指險套」後說要服務她；直到一切完事後男友才透露，「女生怕刮痛，手也要戴著比較安全」，讓原PO直呼男友真的很細心，讓她深深感到被疼愛、被照顧，「比我還關心我自己的身體」。

對此，許多老司機紛紛回應，「指套本來就要戴，手超多細菌，清潔不慎會感染陰道，我戴保險套也只是為了怕感染」、「手戴套可以防止有些人手指有死肉或繭之類的，怕刮傷女生的私密處。像我自己也會這樣！」、「雖然我沒有買指套，但事前洗手，定期剪指甲，這是男友基本該做的事」。