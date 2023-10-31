印度多名反對陣營政治人物聲稱接到來自蘋果公司的通知，警告他們的手機可能已成「國家支持之駭客」的攻擊目標，疑似遭政府非法監控；蘋果公司澄清，警告訊息並不針對任何國家，而印度政府也已針對這起疑雲展開調查。

印度至少7名反對陣營政治人物以及媒體記者，今天在社群平台X（前Twitter）貼出蘋果發出的簡訊及電郵，內容提及他們因身分或工作的緣故，所使用的iPhone可能已成為「國家支持的駭客」的攻擊目標，應提高警覺。

蘋果公司的警訊稱，駭客可能試圖從遠距取得敏感資訊，或是啟動攝像頭和錄音器。

消息傳出後引起印度社會關注，反對陣營人士也斥責現任莫迪政府非法監控。

蘋果發布聲明澄清，警告訊息並不針對任何國家，有些警告可能只是虛驚一場，也有可能有些攻擊未被察覺。

聲明補充，蘋果不能透露為何會發出這些警訊，以免駭客得悉後可躲避偵測。

另一方面，印度電子暨資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）指出，蘋果事實上在150個國家都有發布類似訊息，相關警告是「籠統的」。

衛士納否認印度政府監控反對陣營人士，並稱相關部門已對iPhone被駭疑雲展開調查。