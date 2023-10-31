聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天警告，進入加薩走廊的援助卡車數量太少，相較於該地區「前所未見的人道主義需求」，可謂杯水車薪。

法新社報導，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）告訴聯合國安全理事會，「相較於受困加薩的逾200萬人的需求，獲准通過拉法關卡（Rafah Crossing）的小規模車隊根本算不了什麼。」拉法關卡是加薩和埃及之間唯一的過境點。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，昨天有33輛載有水、食品和醫療用品的卡車經過拉法關卡進入加薩。

戰前，每天約有500輛載有援助物資和其他貨物的卡車進入加薩。

拉扎里尼說，「除非透過政治意願，讓物資流通變得更有意義，並滿足前所未見的人道主義需求，否則允許援助物資進入加薩的現有系統注定將會失敗」，他也呼籲安理會要求立即實現人道主義停火。

他指出，UNRWA有多達64名員工在短短3週內遇害，「這是短期內在衝突中喪生的聯合國援助人員人數最多的一次」。

他強調，「我在UNRWA的同事是整個加薩地區的唯一一線希望…但他們的燃料、水、食物和藥品即將耗盡，很快就無法開展行動。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）負責人羅素（Catherine Russell）也告訴安理會，該機構相信「最近這次局勢升級的真正代價將體現在兒童的生活中，包括在暴力下喪生的人們以及因悲劇而永遠改變的人 」。

聯合國大會上週通過一項不具約束力的決議，呼籲立即實行人道主義休戰，但安理會迄今未就任何戰爭相關的文本達成一致。

隨著常任理事國俄羅斯、中國和美國對先前的決議投下否決票，安理會的10個成員國已開始制定新草案，希望能夠凝聚共識。

與此同時，美國白宮今天表示，美方「有信心」讓進入加薩的援助卡車數量增加到每天約100輛。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，「我們與以色列討論後的第一階段目標是讓每天進入加薩的卡車數量增加到大約100輛。」

他還說，「我們有信心可在未來幾天內實現這項目標。」