美國聯準會（Fed）升息循環接近尾聲，但高利率將維持長時間，加上近期地緣風險升溫，美元多頭續航力不減，主要亞幣看不到反彈曙光，新台幣兌美元10月以來不斷探底，一度貶至逾七年多來新低，面臨32.5元關卡保衛戰，31日新台幣兌美元收在32.419元、升0.6分，市場觀望Fed本週開會，總成交量僅11.99億美元。

觀察今年以來新台幣貶勢，除了1月、3月呈現升值，其餘月份全面走貶，且自4月以來是「月月收黑」。新台幣4月累計貶值2.86角、5月小貶2.6分、6月重貶3.69角、7月貶2.95角、8月下殺4.24角、9月匯價慘跌4.14角、10月再貶值1.51角或0.47％，月線已收下連七黑。

觀察前十月主要亞幣繼續貶不停，以貶值幅度來看，日圓下挫12.08％最慘，其次為韓元重貶6.64％、馬來幣貶7.53％、新台幣貶值5.28％、人民幣貶5％、泰銖貶3.9％、印尼盾貶2％、星幣貶1.71％、菲律賓披索小貶1.82％。

匯銀主管表示，台股31日下跌逾百點，但早盤外資並無太大動靜 ，主要以國內進出口商拋補為主，早盤一度收復32.3元價位，而午盤後外資開始轉為小幅匯出，新台幣匯價全日在狹幅區間震盪，尾盤「不意外」央行再次進場調節，匯價應聲由貶轉升；以交易體感來看，市場觀望本周Fed會議結論，交投仍相對清淡。

匯銀主管指出，新台幣近期上檔守在32.45元，匯市交易瀰漫「且走且看」的氛圍，出口商不見得願意進場拋匯，以10月底來看，也未見出口商拋匯盛況，「大家拿錢在觀望」，近期匯市看不出明確方向，惟美元短線續強，新台幣將持續回測32.5元關卡。

今年新台幣不斷破底，一度貶至逾七年新低，外匯交易員認為，「新台幣貶幅，其實還在接受範圍內」，若以疫情前新台幣強勢走升來看，當時央行用全力阻升，調節力道相當可觀，而今年新台幣雖持續貶值，但調節力道相較不大，顯示新台幣貶勢還在央行可接受範圍內。

交易員也說，今年美債殖利率不斷上衝、觸及5％波段新高位置，以過往經驗，美債衝高往往會使股市大崩盤；但今年情況不同，除了疫情已過去、再加上經濟軟著陸，股市仍是相對強勢，目前可說是與過往截然不同的「全新局面」，各國央行都是邊看邊學習。