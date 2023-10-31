新北市板橋區裕民街，今天（31日）凌晨0時許，發生當街鬥毆案件。蔡男（39歲）1年多前積欠友人李男、楊男共4萬元，多次催討但蔡男均未還，雙方相約凌晨在該處談判債務問題。不料見面後一言不合下，李、楊2人竟聯手毆打蔡男，導致蔡男頭部擦挫傷。海山警方獲報趕抵，雙方均不願提告，警方詢後將李男及楊男依社維法裁處。

據了解，遭毆打的蔡男與動手的李男（45歲）、楊男（39歲）3人均為好友，1年多前蔡男向2人借了4萬元應急，不料過了1年多都沒還錢。李、楊2人多次催討無果，要蔡男出面講清楚。雙方於是相約今天凌晨12時許在板橋區裕民街談判。

警方獲報到場處理。（警方提供）

但雙方見面後談到還錢問題時再起紛爭，李、楊2人竟徒手及使用安全帽痛毆蔡男，導致蔡男被打倒在地，附近民眾目擊鬥毆立即報警。新海派出所警員獲報趕抵立即喝止。

警方表示，蔡男頭部遭毆造成多處擦挫傷，但表示不願提告傷害。警方詢後將李男、楊男依社維法第87條移請新北地院板橋簡易庭裁處，2人恐將面臨1萬8000元罰款。