加薩地區被圍困的巴勒斯坦官員，以色列政權已向該地區投下近2萬噸炸藥。這個炸藥當量已經超過二次世界大戰廣島原爆「小男孩」15千噸（15 Kt）相當具有歷史意義，目前聯合國統計加薩地區死亡人數已經超過8000人，其中小孩逾3300人另有1800失蹤，數字仍不斷攀升。

🇮🇱 Ben why are you IGNORING ISRAEL’S MASSACRE of 3,000+ PALESTINIAN CHILDREN? pic.twitter.com/WKIdiX4Xbm — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 30, 2023

綜合聯合國官方新聞稿、伊朗媒體《PressTV》、半島電視台《Al Jazeera》及加薩地區政府媒體《WAFA》連日報導，本週一（30）的聲明中表示，以色列已經加薩地區已投下超過1萬8000噸炸藥，目前已經造成1萬人死亡或失踪，並造成大規模破壞。以炸藥當量來說，這已經超過了二戰美國投日本廣島市的原子彈威力。

🇮🇱 How many PALESTINIAN CHILDREN have to die before Israel stops their TERRORISM? pic.twitter.com/92ZjdNOyyE — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 30, 2023

根據半島電視台截至本週日（29）的統計數據，加薩地區8306死，包括3457名兒童、2136名婦女另有1800失蹤。

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。