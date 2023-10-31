韓劇《二十五，二十一》由南柱赫、金泰梨主演，開播後好評不斷，有許多網友認為，金泰梨飾演的「羅希度」在現實生活中，是韓國知名擊劍選手南賢喜翻版，她曾在2008年夏季奧林匹克運動會中奪下女子花劍銀牌，近日南賢喜新戀情更在韓網鬧得沸沸揚揚。

有網友根據「羅希度」劇中擊劍選手人設，以及其背景年代推測，此角色的原型，可能為韓國擊劍國手南賢喜。出生於1981年的南賢喜，年齡正好跟劇中就讀高二的羅希度相仿，而且都擁有一段深刻的美好初戀。

南賢喜高中的時候，和同為擊劍運動員的青梅竹馬元禹寧有過一段美好初戀，高一時兩人在選手村相遇，隨後進一步交往，在運動道路上彼此加油打氣，愛情長跑10多年，兩人約定共同摘下北京奧運金牌後將步入禮堂，沒想到南賢喜最後只摘下銀牌，而這段戀情最終也是分手收場，令人不勝唏噓。

分手後，兩人各自擁有家庭。南賢喜在2011年和單車國家隊選手孔孝錫結婚，兩人生下一個女兒，元禹寧則是與空服員女友結婚。

不過今年8月，南賢喜突然在IG公開宣布離婚，並曝光已有新戀也有結婚計畫，不過在她公開婚訊之後，南賢喜並沒有得到韓國網友們的祝福，男友身分反遭起底。

有韓國網友扒出，南賢喜的「男友」全清祖（音譯）並不是在美國出生而是在仁川出生，並且有著詐騙前科。據韓媒《Dispatch》報導，全清祖先後多次以女人和男人的身分行騙，2020年和2021年因涉嫌詐騙，分別被判有期徒刑2年3個月和6個月，於今年初剛被釋放。

全清祖在詐騙事件中，多以男性或女性的身分接近多名受害者，陸續詐騙多人，收錢之後沒有如實償還。多名被害人指出，全清祖口才極佳，外人看來可能有很多可疑之處，但當事人卻被他騙得毫不知情。據《Dispatch》報導，該舉報者嘆「任誰看都是騙子，只有南賢喜眼裡是深情愛侶」，消息在韓網發酵，越演越烈。

在南賢喜面前，全青朝將自己包裝成了財閥三代、有很多經營經驗和資產。在交往期間，南賢喜也曾在IG上PO出很多「男友」贈送的禮物，包括名牌包包、豪車等，全清祖對南賢喜積極展開攻勢。

而南賢喜竟相信自己懷了全清祖的小孩，她接受《女性朝鮮》採訪時表示，交往前就知道全清祖做了變性手術，認為她以前是女人、現在是男人。全清祖給了她10支驗孕棒，測試後每一支都顯示懷孕。 全清祖不准南賢喜去婦產科檢查，南賢喜回娘家時用妹妹給的驗孕棒再次測驗，結果就是未懷孕。

之後她也提到，全清祖曾表示即將繼承百樂達斯集團，還假扮會長父親給自己發簡訊，直到百樂達斯集團已公開澄清「沒有全清祖這個私生子」，這時南賢喜才驚覺被騙。

南賢喜對此也表示「好混亂、好委屈」，無奈震驚「一個人怎麼能騙這麼多人？ 」，據悉，目前南賢喜已向對方通報分手。事件在韓網仍持續延燒。