黃丞邦為萬聖節扮裝還原航海王的索隆角色。（三立提供）

黃丞邦欣賞索隆的劍術打鬥戲。（三立提供）

三立VBL《保留席位》男主角黃丞邦首次參加萬聖節裝扮，Cosplay高度還原《航海王》中的帥氣角色索隆。黃丞邦表示：「我自己有在練武術上動作課，看到真人版索隆的劍術打鬥戲覺得很帥，尤其揮刀時的男人味大爆發。所以朋友說要舉辦萬聖節聚會時，第一次讓我激起扮裝角色的想法。」

他仔細研究劇中造型做功課後，請髮型師從日本買染色髮臘做出藍綠色髮型，量身訂製的服裝花了十天製作。為了更貼近角色的精壯身材，黃丞邦更用一個月時間增重5公斤以加強健身，著重練二頭肌和胸肌，以強調出真人版索隆令人稱羨的上臂肌肉。由於黃丞邦吃素，增重不能靠吃肉，只能狂吃豆類、菇類及蛋白粉輔助，「我每天三餐狂塞，感覺腸胃因為吃膩了想吐，還是繼續硬吞，為了增長肌肉沒辦法。」

毅力驚人的他呈現一個月加強健身的成果，在穿起索隆服裝時，竟比訂做服裝前的手臂圍爆增不少，還被朋友稱讚說：「你連手臂肌肉都能1：1還原，也太拚了吧！」他笑說：「我現在穿每件衣服，肩膀處都感覺之前更緊，常被說你的手臂肌肉快把衣服撐破了，聽到超有成就感。」

昨（30）日晚間花3個小時做好索隆妝髮扮裝的黃丞邦，直接上捷運前往萬聖節聚會，被路人稱讚扮裝很像而要求合照，他表示扮裝初體驗新奇又刺激，黃丞邦表示扮裝初體驗感覺一切很值得，也挑起他繼續挑戰COSPLAY的興趣，會再找喜歡的角色嘗試。

26歲的黃丞邦超齡演出《保留席位》35歲的男主角古勁，展開成熟式戀愛。黃丞邦說：「我在拍《保留席位》兩個月期間都要保持很沉穩的心態，很注重我每句話的發言，是一字千金的形象。小訣竅是在講每句話之前，我心裡問自己為什麼這麼講？講出這句話會有什麼影響？感覺拍完《保留席位》以來，藉由這次扮裝索隆這樣熱血的角色，我找回了年輕人的奔放與熱情，很過癮。」

《保留席位》將在11月24日起，YouTube《VBL Series》頻道播映，每周五晚上八點播出一集。