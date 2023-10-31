好貴的蝦仁飯！排必比登美食推擠鬥毆 滋事者恐遭罰1.8萬

台中市1家列名米其林必比登美食小吃店今（10月31日）中午驚傳民眾鬥毆事件，警方獲報到場發現是27歲徐姓男子排隊用餐時因不耐久候、情緒失控徒手推擠在前方排隊27歲蔡男，雙方從口角變拉扯、打架，雖然2人事後和解，警方也依違反《社會秩序維護法》函送裁罰，依法將處1萬8000元以下罰鍰。

位於台中市北區北屯路上鮮魚鱻蝦仁飯連續多年入選米其林必比登美食，店家以蝦仁飯、吳郭魚湯等特色美食著稱；10月31日卻出現民眾疑排隊點餐不耐久候、情緒失控滋事。

台中市第二分局指出，今天12時13分許接獲民眾報案，指稱小吃店內有2人徒手打架，警方獲報後立即派遣線上警力到場，員警到場時2男子已無打架情事，於是調閱店家監視器釐清案情，並將2人帶回永興派出所偵辦。

經查是27歲徐男在小吃店排隊用餐時，因不耐久候一時情緒失控徒手推擠在前方排隊蔡男，雙方便產生口角衝突，隨後2人開始徒手拉扯、幹架，雖未有明顯傷勢，且雙方在情緒穩定後已於派出所內和解，互不提告；惟2人於公共場所互相鬥毆情事，警方仍依違反《社會秩序維護法》第87條處新台幣1萬8000元以下罰鍰函送裁罰。

台中市第二分局分局長周俊銘強調，警察絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，對於任何犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。