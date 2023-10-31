美聯準會（Fed）維持利率高檔，外幣保單銷量銳減，因外幣保單主要以美元保單為大宗，今年至8月底美元保單銷售年減45％，外幣保單佔新契約保費收入跌落到40％以下，前8月只剩下39.18％，較7月的39.3％持續下探，創下2019年金管會有統計以來的新低點。由於聯準會12月仍可能升息，估今年外幣保單佔比將在40％之下。

前八月外幣保單新契約保費收入1,850億元，年減1,441億元或44％，其中傳統型賣得比投資型好，傳統型保單前八月銷售1,388億元，相較於去年同期賣逾2,240億元，年減852億元或38％，而投資型前八月僅賣出462億元，銷售「腰斬」，不及去年同期賣逾1,052億元，年減達56％。

外幣保單主要以美元保單銷售為大宗，因美聯準會7月再升息，且將維持利率高檔，美元強勢，擁有新台幣的保戶換匯成本大增，而擁有美元的保戶則多轉向高利定存或高利美債，美元保單銷售低迷。前八月美元保單新契約保費收入為58.9億美元，較去年同期賣超過百億美元，年減47億美元或45％，投資型更受到金融市場波動影響，保戶呈觀望態度，前八月僅賣出14.1億美元，年減19億或57％；傳統型賣近45億美元，年減28億或39％。

美元強勢升值，外幣保單占比持續創低，前八月外幣保單占整體新契約保費收入39.18％。7月時就已跌到39.3％，6月為41.6％，續創金管會有統計以來的新低。金管會主要從2019年開始有正式統計，近5年前八月佔比新高為2021年的58.04％，去年前八月佔比為57.82％，上一次前八月占比在40％已是2019年的40.26％。估只要聯準會持續維持利率高檔，今年外幣保單占比難如往年在4~5成之上。

人民幣保單受大陸經濟衰退影響，前八月新契約保費收入為人民幣0.84億元、年減59％，其中以投資型年減近63％最多，傳統型也年減12％；澳幣保單則因當地景氣回溫，投資人預期澳洲經濟好轉，前八月投資型賣出0.97億澳元，年增5％，傳統型續衰退39％，澳幣保單前八月賣出1.28億澳元，年減約10％。