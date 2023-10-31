韋喆31日舉辦新專輯發片記者會。（川流音樂娛樂有限公司提供）

歌壇新人韋喆從選秀節目《聲林之王2》脫穎而出，10月31日舉辦首張創作專輯《THE DEPARTURE》記者會，邀來當年在《聲林之王2》的導師林宥嘉到場祝賀，並送上「爵士四重奏」模型作為禮物，期許韋喆音樂之路越來越好，韋喆一見到林宥嘉心情激動說：「我超感動。」

他很感謝林宥嘉當時在比賽前時常送上暖心鼓勵、實用建議，「宥嘉老師鼓勵我要用R＆B的方法來唱，才讓我能贏了另外一個選手。」韋喆近年努力籌備新專輯，甚至花光上百萬積蓄，只為了一圓發片夢，加上疫情影響，已3年沒有回家鄉加勒比海聖露西亞，會想帶家人來台灣？他直言，「沒錢，現在錢不夠」，希望繼續努力工作，明年帶家人來台看他演出。

來台10年的他，大讚台灣人很有人情味，不過至今仍不習慣台灣濕熱天氣、颱風及地震，他笑說，家鄉可能8年才有1次地震，但台灣可能1天有5震，「地震很可怕，我讀大學遇到地震，嚇到大叫、衝出教室，結果大家都在看我。」他目前單身，正積極打拼工作，理想型則是陳芳語，大讚：「她辣的有內涵。」